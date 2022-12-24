МВД предложило лишать водителей прав за влияющие на реакцию лекарства

МВД России подготовило поправки в КоАП (12.8), предполагающие штрафы в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав за употребление перед поездкой лекарств, влияющих на внимание и реакцию. Причиной стало ноябрьское решение Конституционного суда, который обязал законодателей "незамедлительно" решить вопрос с правовым определением подобных препаратов.

Ранее в регионах сложилась противоречивая судебная практика, когда водителей лишали удостоверений даже за небольшое содержание в крови фенибута, феназепама и некоторых антидепрессантов. Теперь их перечень, согласно опубликованному документу, будет установлен Минздравом, а правоохранители в свою очередь предложили ввести соответсвующее тестирование. Общественное обсуждение поправок пройдёт 29 декабря.