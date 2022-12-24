Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ
Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи в Курской области
ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Обложка © t.me / Роман Старовойт
Территория Курской области в очередной раз подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, сегодня ВСУ атаковали Попово-Лежачи Глушковского района.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно, зафиксировано три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, посёлок после атаки частично обесточен, однако ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.
Ранее Лайф писал, что 19 декабря ВСУ обстреляли из миномёта приграничное село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, на данный момент известно о девяти прилётах. Пострадавших или погибших нет, однако снаряды повредили один из домов.