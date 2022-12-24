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24 декабря, 10:37

Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ

Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи в Курской области

<p>ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/gubernator_46/2272" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Роман Старовойт</a></p>

ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Обложка © t.me / Роман Старовойт

Территория Курской области в очередной раз подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, сегодня ВСУ атаковали Попово-Лежачи Глушковского района.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно, зафиксировано три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, посёлок после атаки частично обесточен, однако ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.

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Ранее Лайф писал, что 19 декабря ВСУ обстреляли из миномёта приграничное село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, на данный момент известно о девяти прилётах. Пострадавших или погибших нет, однако снаряды повредили один из домов.

Оксана Попова

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