Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ

Территория Курской области в очередной раз подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, сегодня ВСУ атаковали Попово-Лежачи Глушковского района.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно, зафиксировано три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, посёлок после атаки частично обесточен, однако ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.