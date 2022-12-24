Диетолог раскрыла способ восполнить недостаток витамина D зимой

Витамин D — единственный витамин, который способен образовываться в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому его называют "солнечным". О том, как восполнить нехватку витамина D в организме зимой и в каком продукте его больше всего, рассказала Лайфу врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Дело в том, что витамин D — это жирорастворимый витамин, он депонируется в жире. Поэтому, прежде чем восполнить дефицит витамина D, необходимо съесть его очень много, чтобы накопить в организме и поднять его уровень до нормы. Норма витамина D в сыворотке крови — 60–100 нг/мл. Когда его уровень находится в пределах нормы, необходимо просто принимать поддерживающие препараты", — сказала врач.

По словам Тихомировой, единственный продукт, в котором находится достаточно витамина D, — это печень трески. В одной столовой ложке содержится суточная норма, но это при условии, что дефицит витамина D уже восполнен и человек употребляет этот продукт каждый день.

"А мы, конечно же, так не делаем, поэтому единственным источником восполнения витамина D являются аптечные препараты. Витамин должен быть в жировой форме или в виде водного экстракта. Не так давно у нас на рынке появилась липосомальная форма — это такой препарат, в котором витамин D заключён в виде липосон (мельчайших жировых капелек), которые очень активно доставляют его в наши ткани", — объяснила диетолог.

Таким образом, восполнить нехватку витамина помогут лишь аптечные препараты — только так мы можем получить витамин D в достаточном количестве.