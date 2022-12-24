Названы 10 тревожных симптомов у грудничка, когда срочно нужен врач

Длительные рвота и диарея, а также высокая температура или кожная сыпь у новорождённого — это признаки, которые требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью. Врач-педиатр "СМ-Клиники" для детей и подростков Ирина Уфимцева назвала Лайфу случаи, когда родителям пора звонить врачу.

"Первое — изменения со стороны глаз: кровоизлияния в склере, слезотечение, признаки конъюнктивита, сопровождающиеся покраснением склер глаз и патологическим отделяемым. Врач-педиатр поможет разобраться с состоянием, даст рекомендации и направит к офтальмологу для дальнейшего наблюдения", — отметила доктор.

Второй случай — изменения кожных покровов: покраснение, обильная сыпь или мокнущие высыпания. Эти проявления могут быть инфекционного, аллергического характера или погрешностями в уходе, предупредила медик. Третий признак — плохое состояние пупочной ранки. Если запустить проблему, то может произойти воспаление. Поэтому следует срочно обратиться не только к педиатру, но и хирургу, сказала Уфимцева.

"Четвёртое — родители могут отмечать желтушное окрашивание кожных покровов и слизистых. Это состояние сопровождается повышением уровня билирубина в крови. Состояние требует лабораторного уточнения (определение общего билирубина и его фракций в анализе крови). От результатов обследования зависит тактика ведения данного состояния", — продолжила врач.

Пятое — это рвота и срыгивание. Особенно опасно, если при этом происходит потеря массы тела у младенца, в рвотных массах есть желчь или кровь, а также наблюдается острая задержка стула. Здесь будет назначено ультразвуковое исследование брюшной полости, консультации хирурга и гастроэнтеролога для исключения пороков развития желудочно-кишечного тракта, добавила собеседница Лайфа.

Шестое — длительная диарея, если она беспокоит грудничка более 2–3 недель с частотой стула около восьми раз в сутки. У большинства детей грудного возраста данная проблема обусловлена непереносимостью лактозы и белков коровьего молока. По словам Уфимцевой, потребуется коррекция диеты кормящей мамы или подбор молочной смеси. Седьмой случай — задержка стула. Причина может быть в недостаточном питье у младенца или в патологиях желудочно-кишечного тракта.

"Восьмое — нужно обращать внимание, как активно малыш сосёт грудь или предложенную смесь, насколько он активный, нет ли признаков вялости, слабости, длительного сна, отказа от еды, есть ли у мамы в анамнезе эндокринологические заболевания. Так как у ребёнка с такими признаками могут быть проявления гипогликемии (низкие показатели глюкозы крови)", — сказала доктор.

Девятое — родовые травмы: переломы ключицы, кефалогематомы (кровоизлияния под надкостницу костей черепа), что проявляется асимметрией головы. Родителям следует обращать внимание на положение малыша, симметричное движение конечностей, отсутствие деформаций и образований на теле, посоветовала педиатр. Данные состояния требуют наблюдения хирурга, лабораторного, ультразвукового и рентгенологического обследования. И десятое — это ОРВИ у грудных детей, ведь в таком возрасте опасны высокая температура, кашель, выделения из носа, поэтому ребёнка должен осмотреть врач, подытожила Уфимцева.