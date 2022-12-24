Названы сроки вывоза последней группы застрявших в Египте россиян
Генконсул РФ в Хургаде: Вывоз остающихся в Египте из-за проблем у iFly россиян завершится сегодня
Мероприятие по вывозу из Египта российских граждан, остающихся в Хургаде в связи с возникшими проблемами у авиакомпании iFly, завершится сегодня, 24 декабря. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"По состоянию на утро субботы в египетском курортном городе остаются ещё 585 россиян, имеющих контракты с туроператором Tez Tour", — рассказал журналистам Воропаев и уточнил, что сегодня в 09:00 мск рейсом турецкой авиакомпании Corendon из Хургады в Уфу вылетело 165 человек.
По словам генконсула, на субботу также запланирован ещё один рейс Corendon в Уфу (165 пассажиров) и рейс Red Wings в Москву (420 пассажиров). Таким образом, "вывоз российских туристов — клиентов Tez Tour, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, — будет завершён".
Воропаев заметил, что с момента возникновения у iFly проблем до завершения мероприятий по вывозу туристов в субботу альтернативными рейсами в РФ отправлено около 3,5 тысячи россиян, остававшихся в египетском городе.
Ранее Лайф писал, что iFly согласовала все документы с ФАВТ Иордании для продолжения рейсов в Египет. Перелёты могли возобновиться уже 24 декабря, если бы авиакомпания получила разрешение Росавиации. На данный момент iFly отменила все рейсы в Египет вплоть до 26 декабря.
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