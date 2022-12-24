Названы сроки вывоза последней группы застрявших в Египте россиян

Мероприятие по вывозу из Египта российских граждан, остающихся в Хургаде в связи с возникшими проблемами у авиакомпании iFly, завершится сегодня, 24 декабря. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"По состоянию на утро субботы в египетском курортном городе остаются ещё 585 россиян, имеющих контракты с туроператором Tez Tour", — рассказал журналистам Воропаев и уточнил, что сегодня в 09:00 мск рейсом турецкой авиакомпании Corendon из Хургады в Уфу вылетело 165 человек.

По словам генконсула, на субботу также запланирован ещё один рейс Corendon в Уфу (165 пассажиров) и рейс Red Wings в Москву (420 пассажиров). Таким образом, "вывоз российских туристов — клиентов Tez Tour, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, — будет завершён".