На Украине прекратила работу одна из электростанций

Одна из украинских электростанций прекратила свою работу, также в стране продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии. Об этом сообщает в своём телеграм-канале энергохолдинг "Укрэнерго".

"Остановила выработку [электроэнергии] одна из электростанций", — заявили в холдинге.

Лимиты потребления электроэнергии, "превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, доведены до всех областей", отметили в "Укрэнерго". Наиболее сложная ситуация с электроснабжением — в Киеве и Киевской области.