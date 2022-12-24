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Опубликовано 24 декабря 2022, 11:37

На Украине прекратила работу одна из электростанций

"Укрэнерго": Одна из электростанций на Украине прекратила работу

Одна из украинских электростанций прекратила свою работу, также в стране продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии. Об этом сообщает в своём телеграм-канале энергохолдинг "Укрэнерго".

"Остановила выработку [электроэнергии] одна из электростанций", — заявили в холдинге.

Лимиты потребления электроэнергии, "превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, доведены до всех областей", отметили в "Укрэнерго". Наиболее сложная ситуация с электроснабжением — в Киеве и Киевской области.

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Ранее гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева. По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Печерском районе и части Левобережья.

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ТАСС / Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA

Ирина Фальке
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