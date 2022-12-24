"Я в шоке!": Немцев привёл в ужас совет властей греться от рождественских свечей

Читатели немецкой газеты Die Welt пришли в ужас от того, что власти ФРГ предложили вместо электричества использовать зажжённые свечи: и теплее становится, и свет можно не включать. С такой идеей к народу обратился глава партии ХДС Фридрих Мерц. Он заверил, что украсил рождественскую ёлку настоящими свечами, что "естественным образом повышает температуру в помещении".

"В такой ситуации становишься гораздо внимательнее и, конечно, думаешь: где ещё можно экономить энергию. Я снизил температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге и отапливаю только те помещения, которые реально используются", — сказал политик.

Однако немцы не захотели отправляться в средневековье. Предложение Мерца назвали нелепым. А пользователь с ником SkepticMind пошутил, что если поджечь всю ёлку целиком, то станет ещё теплее в квартире. Комментаторы напомнили, что на дворе 21 век, есть отопление, а от таких идей немецких властей у многих подскочит давление, хотя, по мнению автора Deutscher Michel, это тоже неплохо разогреет организм.

"Я в шоке от такого нелепого предложения с якобы обогревом, зажиганием множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!" — написал Karl B.

"Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопчёнными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зелёная жижа", — возмутился Oliver H.