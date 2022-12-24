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24 декабря, 11:21

"Краснополь" заточили под стрельбу с истребителей

В РФ появилась модификация высокоточного снаряда "Краснополь" для воздушных носителей

В России разработали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с воздушных носителей. Об этом сообщил начальник конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семён Погорельский.

"Основа — это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из гранатомётов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", — рассказал он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".

Новые снаряды "Краснополь" могут менять цель в полёте

Новые снаряды "Краснополь" могут менять цель в полёте

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что российские военные модернизировали снаряды "Краснополь-М2", благодаря чему они теперь выбирают цель во время залповой стрельбы. Новый комплекс уже прошёл испытания.

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vitalykuzmin.net / Виталий Кузьмин

Николь Вербер

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