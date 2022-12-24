"Краснополь" заточили под стрельбу с истребителей
В РФ появилась модификация высокоточного снаряда "Краснополь" для воздушных носителей
В России разработали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с воздушных носителей. Об этом сообщил начальник конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семён Погорельский.
"Основа — это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из гранатомётов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", — рассказал он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что российские военные модернизировали снаряды "Краснополь-М2", благодаря чему они теперь выбирают цель во время залповой стрельбы. Новый комплекс уже прошёл испытания.