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24 декабря, 11:12
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Умер один из братьев-близнецов Пономаренко, которого рак изменил до неузнаваемости

Юморист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко скончался от рака

<p>Братья Пономаренко. Фото © <a href="http://ponomarenkoduet.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт братьев Пономаренко</a></p>

Братья Пономаренко. Фото © Официальный сайт братьев Пономаренко

Звезда "Кривого зеркала", один из братьев-комиков Пономаренко Александр скончался от рака. Печальную новость сообщил телеведущий Андрей Малахов в телеграм-канале.

Юморист Александр Пономаренко изменился до неузнаваемости. Обложка © smotrim.ru

Юморист Александр Пономаренко изменился до неузнаваемости. Обложка © smotrim.ru

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа <…> верил в лучшее", — указал шоумен.

Александр Пономаренко — артист, который запомнился зрителям по участию в юмористической телепрограмме "Кривое зеркало". В ней он работал вместе с братом Валерием. У покойного артиста остались жена и двое детей.

В ноябре Александр Пономаренко признался, что борется с онкологией. О диагнозе он узнал больше года назад, однако до сих пор о страшном недуге знали не все. У 55-летнего артиста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Последние полтора года артист жил за границей и боролся за жизнь.

Американский футболист Хиллман умер от рака

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Оксана Попова
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