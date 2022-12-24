Умер один из братьев-близнецов Пономаренко, которого рак изменил до неузнаваемости

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа <…> верил в лучшее", — указал шоумен.

Александр Пономаренко — артист, который запомнился зрителям по участию в юмористической телепрограмме "Кривое зеркало". В ней он работал вместе с братом Валерием. У покойного артиста остались жена и двое детей.

В ноябре Александр Пономаренко признался, что борется с онкологией. О диагнозе он узнал больше года назад, однако до сих пор о страшном недуге знали не все. У 55-летнего артиста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Последние полтора года артист жил за границей и боролся за жизнь.