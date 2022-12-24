Карл III выгнал принца-насильника из Букингемского дворца
Sun: Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
Принц Эндрю. Фото © ТАСС / AP / Hannah Mckay
Принца Эндрю, лишённого ряда титулов из-за обвинений в изнасиловании, выгнали из Букингемского дворца. Такое решение принял британский король Карл III, пишет Sun со ссылкой на источники.
"Его любое присутствие во дворце подошло к концу. Король ясно дал понять. Он не член королевской семьи. Он сам по себе", — говорится в сообщении.
Однако в то же время стало известно, что принцу Эндрю разрешили участвовать в королевском рождественском приёме в Сандрингемском дворце.
Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Королева Великобритании Елизавета II объявила, что Эндрю больше не сможет называться "Его Королевское Высочество" из-за подобных обвинений.