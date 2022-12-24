Карл III выгнал принца-насильника из Букингемского дворца

Принца Эндрю, лишённого ряда титулов из-за обвинений в изнасиловании, выгнали из Букингемского дворца. Такое решение принял британский король Карл III, пишет Sun со ссылкой на источники.

"Его любое присутствие во дворце подошло к концу. Король ясно дал понять. Он не член королевской семьи. Он сам по себе", — говорится в сообщении.