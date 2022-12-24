ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 11:06

СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека

СК показал видео допроса пастора – хозяина приюта в Кемерове, где погибло 22 человека

Следственный комитет РФ обнародовал видео допроса пастора Андрея Смирнова — хозяина нелегального дома престарелых в Кемерове, где сегодня погибло 22 человека. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

СК показал видео допроса пастора – владельца приюта в Кемерове, где погибло 22 человека. Видео © t.me / Следком

"Позвонил сотрудник полиции. Говорит, пожар у вас. Ну и я сразу выехал", — признался Смирнов.

Пастору предъявили обвинение в гибели 22 стариков при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Пастору предъявили обвинение в гибели 22 стариков при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.

Обложка ©

t.me / Следком

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров