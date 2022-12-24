СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека
СК показал видео допроса пастора – хозяина приюта в Кемерове, где погибло 22 человека
Следственный комитет РФ обнародовал видео допроса пастора Андрея Смирнова — хозяина нелегального дома престарелых в Кемерове, где сегодня погибло 22 человека. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
СК показал видео допроса пастора – владельца приюта в Кемерове, где погибло 22 человека. Видео © t.me / Следком
"Позвонил сотрудник полиции. Говорит, пожар у вас. Ну и я сразу выехал", — признался Смирнов.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.
t.me / Следком