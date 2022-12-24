ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 11:30

Число просителей убежища в Германии выросло на 57%

Число просителей убежища в Германии выросло на 57% по сравнению с 2021 годом

В Германии число желающих получить убежище в этом году составило 190 749, в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 57%. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей.

Германия — это лидер среди стран ЕС по числу заявлений о предоставлении убежища, подчёркивает издание. На втором месте расположилась Франция (115 820 прошений), затем в списке идут Испания (111 220), Австрия (106 554) и Италия (78 897). А вот меньше всего заявлений подано в Венгрии (43).

По оценке газеты, многие желающие получить убежище в Германии прибыли из Сирии (27%), Афганистана (17%) и Турции (10%). А вот данные об украинцах не приводятся, так как по утверждённым правилам им не требуется подавать соответствующее заявление. В публикации отмечается, что в ФРГ находится 302 тысячи иностранцев, которые по требованию властей обязаны покинуть страну.

Украинцы попросили эстонцев не пугать беженцев фейерверками

Украинцы попросили эстонцев не пугать беженцев фейерверками

Как также писал Лайф, по словам немецкого депутата от Христианско-демократического союза и главы администрации района Баутцен Удо Витчаса, украинские беженцы не должны размещаться в пунктах временного проживания, в том числе в спортзалах. Из-за своих слов он тут же оказался в центре скандала.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров