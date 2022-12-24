Число просителей убежища в Германии выросло на 57%

В Германии число желающих получить убежище в этом году составило 190 749, в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 57%. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей.

Германия — это лидер среди стран ЕС по числу заявлений о предоставлении убежища, подчёркивает издание. На втором месте расположилась Франция (115 820 прошений), затем в списке идут Испания (111 220), Австрия (106 554) и Италия (78 897). А вот меньше всего заявлений подано в Венгрии (43).

По оценке газеты, многие желающие получить убежище в Германии прибыли из Сирии (27%), Афганистана (17%) и Турции (10%). А вот данные об украинцах не приводятся, так как по утверждённым правилам им не требуется подавать соответствующее заявление. В публикации отмечается, что в ФРГ находится 302 тысячи иностранцев, которые по требованию властей обязаны покинуть страну.