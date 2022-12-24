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24 декабря, 11:24

Роскомнадзор назвал причину блокировки нового сайта телеканала "Дождь"

Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал на постоянной основе новый домен телеканала "Дождь"* из-за распространения им запрещённой информации, в том числе фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — сказано в официальном разъяснении ведомства.

В частности, ресурс систематически публиковал материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на территории Украины, добавили в ведомстве.

Медведеву неинтересна судьба "Дождя", где журналистику победило "злонравие"

Медведеву неинтересна судьба "Дождя", где журналистику победило "злонравие"

Как писал Лайф, 2 декабря телеканал "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников канала. Позднее Национальный совет по электронным СМИ республики лишил "Дождь" лицензии на вещание. Телеканал также прекращает свою работу в Эстонии и Литве.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Денис Губанов

Ирина Фальке

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