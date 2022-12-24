Роскомнадзор назвал причину блокировки нового сайта телеканала "Дождь"

Роскомнадзор заблокировал на постоянной основе новый домен телеканала "Дождь"* из-за распространения им запрещённой информации, в том числе фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — сказано в официальном разъяснении ведомства.

В частности, ресурс систематически публиковал материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на территории Украины, добавили в ведомстве.