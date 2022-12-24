Роскомнадзор назвал причину блокировки нового сайта телеканала "Дождь"
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации
Роскомнадзор заблокировал на постоянной основе новый домен телеканала "Дождь"* из-за распространения им запрещённой информации, в том числе фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — сказано в официальном разъяснении ведомства.
В частности, ресурс систематически публиковал материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на территории Украины, добавили в ведомстве.
Как писал Лайф, 2 декабря телеканал "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников канала. Позднее Национальный совет по электронным СМИ республики лишил "Дождь" лицензии на вещание. Телеканал также прекращает свою работу в Эстонии и Литве.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / Денис Губанов