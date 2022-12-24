Украинская армия потеряла более 40 военных в бою у села Водяное в ДНР
ВС России уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в результате удара российской армии удалось ликвидировать более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении.
"В результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
А ранее ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две артиллерийские системы М777 на территории ДНР. Кроме того, две боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населённых пунктов ДНР, были уничтожены в районе Константиновки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ