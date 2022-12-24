Украинская армия потеряла более 40 военных в бою у села Водяное в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в результате удара российской армии удалось ликвидировать более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении.

"В результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — сказал Конашенков в ходе брифинга.