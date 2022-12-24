Звезда "Кривого зеркала" Морозов высказался о юмористе Пономаренко, которого убил рак в 55 лет

"Профессионалом был, чего говорить, это видно было всем. Одно дело, что он профессионал, так он по своей сути всегда был очень творческий человек. Есть люди, которые просто работают, а есть люди, которые творят. Вот он как раз был из тех, кто всегда что-то сочинял, что-то придумывал. Добрый, хороший товарищ, соратник, друг, брат", — сказал он в беседе с "Газетой.ру".