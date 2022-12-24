Звезда "Кривого зеркала" Морозов высказался о юмористе Пономаренко, которого убил рак в 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" Морозов поделился воспоминаниями об умершем от рака Пономаренко
Юморист Александр Пономаренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bratiya_ponomarenko
Умерший сегодня юморист Александр Пономаренко был профессионалом, очень творческим и тёплым человеком, заявил его коллега по "Кривому зеркалу" Александр Морозов.
"Профессионалом был, чего говорить, это видно было всем. Одно дело, что он профессионал, так он по своей сути всегда был очень творческий человек. Есть люди, которые просто работают, а есть люди, которые творят. Вот он как раз был из тех, кто всегда что-то сочинял, что-то придумывал. Добрый, хороший товарищ, соратник, друг, брат", — сказал он в беседе с "Газетой.ру".
При этом что Александра, что Валерия он описал как очень неконфликтных людей, а ушедший и вовсе "всегда был в музыке", которая была "народной, ростовской, настоящей".
Звезда "Кривого зеркала", один из братьев-комиков Пономаренко Александр скончался от онкологии. У 55-летнего артиста больше года назад был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие.