Психолог перечислила причины послеродовой депрессии и способы с ней справиться

Послеродовая депрессия — это угнетённое и подавленное психическое состояние, которое возникает примерно у 20% женщин. Какие факторы влияют на её возникновение и как себя обезопасить, рассказала в беседе с Лайфом психолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

Причиной может быть ситуация, когда женщина с ребёнком на руках оказывается совершенно одна в четырёх стенах. И рядом не всегда есть тот, кто готов протянуть молодой маме руку помощи и быть постоянно рядом, отметила врач.

"После возвращения из роддома мама, по сути, живёт в режиме повышенной активности 24 часа в сутки — помыть, накормить, уложить спать, навести порядок в доме, а если ещё есть и другие дети, то задача усложняется в разы. Хорошо, если отец ребёнка принимает активное участие в уходе за малышом, давая маме хотя бы немного отдохнуть. Но если такой возможности нет, женщина оказывается "на грани", — объяснила Мальцева.

Послеродовая депрессия говорит женщине о том, что она превысила умственные, физические и эмоциональные возможности организма и ей требуется незамедлительная помощь. И советы "доброжелателей" не распускаться ещё сильнее усугубляют состояние.

"У женщин в депрессивном состоянии угнетены все эмоции и желания. Ей не хочется есть, она принимает пищу номинально, без удовольствия. Ей не хочется работать по дому, общаться с людьми, она избегает контактов. Послеродовая депрессия может проявиться сразу после родов или через 3-4 месяца. Послеродовая эйфория уже закончилась, а малыш ещё не даёт обратной реакции на материнский уход и ласку", — добавила психолог.

Депрессия может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Среди других факторов, провоцирующих её — уже пережитые депрессивные состояния, проблемы в отношениях с мужем, болезнь ребёнка или нарушения развития, а также потеря близкого человека.

Чтобы обезопасить себя от послеродовой депрессии, нужно понять, что это временно — депрессия пройдёт и не оставит следа, напомнила врач. Также нужно быть внимательной к своим чувствам, поделиться ими со своими близкими и попробовать вовлечь в уход за ребёнком всех, кого можно.

"Сон очень важен! Если ваш малыш спит, попробуйте отдохнуть, не поддаваясь тревожным мыслям. Не держите в себе свои чувства. Выносите их на поверхность, делитесь с людьми, которым вы доверяете. Не пытайтесь быть сильной, если хочется заплакать — не сдерживайте слёз, они приносят облегчение", — отметила Мальцева.

Если женщина чувствует, что не справляется сама — стоит обратиться за помощью к специалисту. Можно практиковать медитации, они помогут избавиться от плохих мыслей в течение беременности и после родов. Психолог также подчеркнула, что умение расслабляться — это навык, который развивается, и чем больше практики, тем лучше.