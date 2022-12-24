Девочка погибла под завалами рухнувшего после взрыва дома под Волгоградом
В Волгоградской области 15-летняя школьница погибла при взрыве газа в частном доме
В Волгоградской области в результате взрыва газа в частном доме погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Место взрыва в Иловле. Фото © Прокуратура Волгоградской области
Всё случилось в рабочем посёлке Иловля на улице Ковалёвых. Сначала произошёл хлопок газа, он и повлёк за собой обрушение дома, в котором в этот момент находилась школьница. В итоге подросток сильно пострадала и скончалась на месте от полученных травм.
Также в результате происшествия пострадали родители девочки — 64-летний мужчина и 52-летняя женщина. С различными травмами их доставили в больницу для оказания медпомощи. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, причина гибели — отравление угарным газом.