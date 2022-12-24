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24 декабря, 11:43

Девочка погибла под завалами рухнувшего после взрыва дома под Волгоградом

В Волгоградской области 15-летняя школьница погибла при взрыве газа в частном доме

В Волгоградской области в результате взрыва газа в частном доме погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Место взрыва в Иловле. Фото © Прокуратура Волгоградской области

Место взрыва в Иловле. Фото © Прокуратура Волгоградской области

Всё случилось в рабочем посёлке Иловля на улице Ковалёвых. Сначала произошёл хлопок газа, он и повлёк за собой обрушение дома, в котором в этот момент находилась школьница. В итоге подросток сильно пострадала и скончалась на месте от полученных травм.

Также в результате происшествия пострадали родители девочки — 64-летний мужчина и 52-летняя женщина. С различными травмами их доставили в больницу для оказания медпомощи. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На видео попал момент ужасающего взрыва в коттедже в Мензелинске

На видео попал момент ужасающего взрыва в коттедже в Мензелинске

Ранее семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, причина гибели — отравление угарным газом.

Обложка ©

mchs.gov.ru

Николь Вербер

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