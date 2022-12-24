Министр обороны Турции призвал НАТО сказать стоп "беззаконию" Греции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО повлиять на Грецию, чтобы остановить её "провокационные действия" в адрес Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции и вынести уроки из истории", — пояснил Акар.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс, членом которого является Турция, всегда будет сильной структурой. Поэтому министр не видит причин, которые не позволят НАТО надавить на Грецию.