Министр обороны Турции призвал НАТО сказать стоп "беззаконию" Греции
Министр обороны Турции Акар призвал НАТО остановить "провокации Греции"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО повлиять на Грецию, чтобы остановить её "провокационные действия" в адрес Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции и вынести уроки из истории", — пояснил Акар.
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс, членом которого является Турция, всегда будет сильной структурой. Поэтому министр не видит причин, которые не позволят НАТО надавить на Грецию.
Ранее Турция обвинила Грецию в размещении вооружения на демилитаризованных островах. Турецкий БПЛА зафиксировал процесс размещения греческой военной техники на островах Самос и Лесбос. В Анкаре сочли шаги соседа нарушением международных соглашений, а именно Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS