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24 декабря, 12:06

В Новосибирске приготовили 4 тонны оливье

"СберМаркет" приготовил оливье весом более 4 тонн для жителей Новосибирска

<p>Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Обложка © Предоставлена Лайфу

В Новосибирске онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов "СберМаркет" накормил тысячи горожан более чем четырьмя тоннами оливье. Акция стала возможной благодаря содействию 85 представителей "Сибирской гильдии шеф-поваров" и местных чиновников. При этом среди дегустаторов салата были подопечные 20 благотворительных организаций.

  • Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
    Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
  • Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
    Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу

Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу

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Для приготовления блюда поварам понадобилось 925 килограммов колбасы, 840 килограммов моркови, 1510 килограммов картошки, 400 килограммов маринованных огурцов, 680 килограммов зелёного горошка, 8500 яиц и 5000 порций майонеза. Итоговый вес кулинарного шедевра ещё внушительнее — 4154 килограмма, а попробовали его 8300 жителей города. По словам руководителя департамента стратегического и бренд-маркетинга "СберМаркета" Тамилы Агамовой, команда сервиса давно хотела организовать подобный праздник.

  • Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
    Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
  • Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу
    Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу

Более 8 тысяч новосибирцев отведали самый большой оливье от "СберМаркета". Фото © Предоставлено Лайфу

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"Новосибирск выбрали не случайно — новогодняя столица России и один из первых городов, где появился наш сервис. Добрую предновогоднюю акцию поддержали администрация города, "Сибирская гильдия шеф-поваров" и новосибирцы. Очень важно, что нам удалось подарить частичку праздника не только гостям мероприятия, но и подопечным таких благотворительных организаций, как "Добрые руки", "Маяк", "Я — семья", "Добродомик", ведь Новый год должен прийти в каждый дом", — прокомментировала она действо.

В свою очередь, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил объединяющую черту получившегося оливье. Дело в том, что почти каждый из восьми ингредиентов произошёл из разных федеральных округов России.

"Практически каждый ингредиент для него был привезён из разных частей России. Картофель и морковь — из Алтайского края, огурцы и горошек — с Кубани, колбаса и майонез — из Новосибирска. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в мероприятии, а всем россиянам пожелать счастья, добра и всего хорошего в новом году", — воодушевлённо заключил он.

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Лайф писал о жителях посёлка Басьяновский в Свердловской области, которые приготовили для мобилизованных россиян 50 тысяч пельменей. К акции подключились десятки селян всех поколений, а использовано было 140 килограммов фарша и 100 килограммов муки.

Матвей Шандрыголов

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