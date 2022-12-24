В Новосибирске приготовили 4 тонны оливье

В Новосибирске онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов "СберМаркет" накормил тысячи горожан более чем четырьмя тоннами оливье. Акция стала возможной благодаря содействию 85 представителей "Сибирской гильдии шеф-поваров" и местных чиновников. При этом среди дегустаторов салата были подопечные 20 благотворительных организаций.





Для приготовления блюда поварам понадобилось 925 килограммов колбасы, 840 килограммов моркови, 1510 килограммов картошки, 400 килограммов маринованных огурцов, 680 килограммов зелёного горошка, 8500 яиц и 5000 порций майонеза. Итоговый вес кулинарного шедевра ещё внушительнее — 4154 килограмма, а попробовали его 8300 жителей города. По словам руководителя департамента стратегического и бренд-маркетинга "СберМаркета" Тамилы Агамовой, команда сервиса давно хотела организовать подобный праздник.





"Новосибирск выбрали не случайно — новогодняя столица России и один из первых городов, где появился наш сервис. Добрую предновогоднюю акцию поддержали администрация города, "Сибирская гильдия шеф-поваров" и новосибирцы. Очень важно, что нам удалось подарить частичку праздника не только гостям мероприятия, но и подопечным таких благотворительных организаций, как "Добрые руки", "Маяк", "Я — семья", "Добродомик", ведь Новый год должен прийти в каждый дом", — прокомментировала она действо.

В свою очередь, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил объединяющую черту получившегося оливье. Дело в том, что почти каждый из восьми ингредиентов произошёл из разных федеральных округов России.

"Практически каждый ингредиент для него был привезён из разных частей России. Картофель и морковь — из Алтайского края, огурцы и горошек — с Кубани, колбаса и майонез — из Новосибирска. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в мероприятии, а всем россиянам пожелать счастья, добра и всего хорошего в новом году", — воодушевлённо заключил он.