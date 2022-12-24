Эти популярные десерты станут вашими верными спутниками на пути к идеальной фигуре

Многие россияне считают, что десерты — нездоровая пища, и чтобы добиться желаемого веса нужно обязательно от них отказаться. Как рассказал в беседе с Лайфом кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран, чтобы правильно питаться, не обязательно лишать себя любимых лакомств.

"Как специалист по правильному питанию, я хочу, чтобы люди знали, что если вы стараетесь питаться правильно, но очень любите сладкое, вам не обязательно прощаться с десертами. С помощью нескольких хитростей и правильного подбора продуктов вы вполне можете продолжать радовать себя сладостями", — объяснил он и перечислил наименования десертов, которые не навредят на пути к идеальному телу.

Сладости с высоким содержанием клетчатки. Фото © unsplash

Десерты с высоким содержанием клетчатки — это отличный способ удовлетворить тягу к сладкому, одновременно сдерживая аппетит. По словам кондитера, именно клетчатка помогает стимулировать гормоны сытости, которые сообщают вашему мозгу, что вы уже наелись. Сладости по особой рецептуре с высоким содержанием клетчатки могут включать в себя множество вариантов, например, мороженое, печенье или даже слойки.

Тёмный шоколад. Фото © unsplash

Собеседник Лайфа рассказал, что тёмный шоколад богат клетчаткой и полезными жирами — двумя питательными веществами, которые помогают насытиться даже маленькой порцией. Кроме того, чем выше процент какао, тем лучше: это значит, что в плитке меньше сахара и больше клетчатки. Дюран советует соединять несколько квадратиков лакомства с горстью миндаля или с натуральным йогуртом для дополнительного белка, или просто есть медленно, позволяя каждому кусочку таять на языке. Таким образом можно в полной мере насладиться вкусом, уверяет он.

Йогурт. Фото © unsplash

"Фрукты, например виноград с низкокалорийными взбитыми сливками и несколькими орехами или с греческим йогуртом с небольшим количеством мёда — здоровый перекус, который не навредит фигуре и удовлетворит сладкоежек. Эти варианты сочетают в себе углеводы, белок и немного жира, что позволяет быстро насытиться", — указал специалист.

Десерты из авокадо. Фото © unsplash

По словам собеседника Лайфа, авокадо широко применяется для изготовления десертов, ведь на его основе лакомство насыщается витаминами К, С, калием, магнием, аминокислотами и другими полезными элементами. К тому же, из этого фрукта выходят вкусные сладости для похудения. Например, мусс, мороженое и даже пирог.

Запеченные яблоки. Фото © freepik / timolina

"Я сторонник того, чтобы использовать продукты как минимум из двух пищевых групп для более сытного перекуса. Создайте, как говорится, идеальную пару". Запечённое яблоко в сочетании с грецкими орехами, например. Яблоко содержит клетчатку, а орехи — полезные жиры", — резюмировал кондитер.

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран. Фото © Предоставлено Лайфу