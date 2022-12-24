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24 декабря, 12:23

Лесничие рассказали, как бесплатно срубить живую новогоднюю ёлку

Живую новогоднюю ёлку к Новому году в Северной столице можно достать и бесплатно, однако необходимо выполнить несколько условий. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказали работники лесного хозяйства.

Лесничие рассказали, как законно получить бесплатную ёлку на Новый год. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, жители Петербурга отправляются за бесплатной лицензией на вырубку новогоднего дерева во Всеволожское лесничество. Там кроме паспорта предъявлять ничего не надо. Лесничие сами заполнят договор, в котором указано, где разрешено срубить ёлку.

Без такой "охранной грамоты" за ёлкой лучше не ходить — браконьеров ищут и отлавливают службы на всех дорогах Ленинградской области. Административный штраф за незаконный сруб дерева составит 3–4 тысячи рублей, ущерб за незаконно заготовленную ель — 9 тысяч рублей.

"И не забываем — как только мы переходим через пять тысяч рублей, у нас наступает уголовная ответственность", — предупредил начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Сергей Штрахов.

Оформить договор можно во всех 19 лесничествах Ленобласти. Лесничие также напомнили экологам и защитникам природы, что все деревья вырубают строго по плану, на конкретном участке.

LIFE запускает "Ёлку добрых дел"

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Ранее россиянам объяснили, почему котам нравится ронять новогодние ёлки и как с этим бороться. Эксперт напомнил, что в дикой природе этим животным присущи действия, которых они часто лишены дома, — залезать на деревья и заборы, охотиться и преследовать добычу.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ирина Фальке

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