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24 декабря, 12:40

МЧС предупредило жителей Москвы и области о резком похолодании и гололедице

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об опасных погодных условиях в эту субботу, 24 декабря.

"В период с 19:00 до 22:00 24 декабря ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений с дальнейшим понижением до минус 9–11 градусов, в период с 19:00 24 декабря до 21:00 25 декабря на дорогах сильная гололедица", — говорится в сообщении столичного ведомства.

Сильная гололедица и похолодание также ожидаются и в Московской области. Период предупреждения действует с 17:00 до 22:00 24 декабря, уточнили в областном управлении МЧС.

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Метеоролог Вильфанд ранее сообщил, что выпавшие в Москве и области осадки превратятся в очень сильную гололедицу с "ледяными буераками". Синоптик указал, что такие условия сохранятся и в понедельник.

Обложка ©

АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Ирина Фальке

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