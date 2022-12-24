МЧС предупредило жителей Москвы и области о резком похолодании и гололедице

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об опасных погодных условиях в эту субботу, 24 декабря.

"В период с 19:00 до 22:00 24 декабря ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений с дальнейшим понижением до минус 9–11 градусов, в период с 19:00 24 декабря до 21:00 25 декабря на дорогах сильная гололедица", — говорится в сообщении столичного ведомства.

Сильная гололедица и похолодание также ожидаются и в Московской области. Период предупреждения действует с 17:00 до 22:00 24 декабря, уточнили в областном управлении МЧС.