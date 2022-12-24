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24 декабря, 12:38

Спецгруппа МЧС из Москвы прибыла на место гибели 22 постояльцев дома престарелых в Кемерове

Двое заместителей главы МЧС РФ прибыли в Кемерово на место пожара, в результате которого в нелегальном доме престарелых погибло 22 человека.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильёй Денисовым и Анатолием Супруновским, которая была направлена главой МЧС России Александром Куренковым, прибыла на место на "Суперджете". Они курируют Главное управление пожарной охраны и Департамент надзорной деятельности МЧС соответственно.

СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека

СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека

Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.

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LIFE

Николь Вербер

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