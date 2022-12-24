Спецгруппа МЧС из Москвы прибыла на место гибели 22 постояльцев дома престарелых в Кемерове

Двое заместителей главы МЧС РФ прибыли в Кемерово на место пожара, в результате которого в нелегальном доме престарелых погибло 22 человека.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильёй Денисовым и Анатолием Супруновским, которая была направлена главой МЧС России Александром Куренковым, прибыла на место на "Суперджете". Они курируют Главное управление пожарной охраны и Департамент надзорной деятельности МЧС соответственно.