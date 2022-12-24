Спецгруппа МЧС из Москвы прибыла на место гибели 22 постояльцев дома престарелых в Кемерове
Двое заместителей главы МЧС РФ прибыли в Кемерово на место пожара, в результате которого в нелегальном доме престарелых погибло 22 человека.
Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильёй Денисовым и Анатолием Супруновским, которая была направлена главой МЧС России Александром Куренковым, прибыла на место на "Суперджете". Они курируют Главное управление пожарной охраны и Департамент надзорной деятельности МЧС соответственно.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.
LIFE