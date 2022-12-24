ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия и авиация в ходе удачных ударов по двум бригадам ВСУ на Краснолиманском направлении уничтожили более 40 украинских военных, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — сказал он.