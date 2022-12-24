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Опубликовано 24 декабря 2022, 12:48

ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия и авиация в ходе удачных ударов по двум бригадам ВСУ на Краснолиманском направлении уничтожили более 40 украинских военных, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — сказал он.

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Также в ходе брифинга в Минобороны отчитались об уничтожении Ми-8 ВСУ в районе населённого пункта Кирово в ДНР. Помимо этого российские военные перехватили 15 вражеских беспилотников.

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Матвей Шандрыголов
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