МИД Китая раскритиковал оборонный бюджет США из-за положений о Тайване

Подписанный президентом США Джо Байденом оборонный бюджет страны на 2023 год нарушает принцип "одного Китая" и ряд соглашений между государствами, считают в МИД КНР.

"[Документ] содержит большое количество негативных положений в отношении Тайваня, которые серьёзно нарушают принцип "одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Это посылает крайне неверный сигнал сепаратистским силам "независимости Тайваня" и серьёзно влияет на мир и стабильность в Тайваньском проливе", — говорится в опубликованном пресс-службой ведомства заявлении.

МИД призвал Вашингтон прекратить использовать мятежный остров для "сдерживания Китая" и следовать по "неверному и опасному пути". Документ раздувает тему "китайской угрозы" и вмешивается во внутренние дела государства, что является недопустимым, подчеркнули в Пекине. В ответ на него КНР намерен принять шаги для защиты своей безопасности, суверенитета и интересов.