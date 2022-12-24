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24 декабря, 13:08

МИД Китая раскритиковал оборонный бюджет США из-за положений о Тайване

Подписанный президентом США Джо Байденом оборонный бюджет страны на 2023 год нарушает принцип "одного Китая" и ряд соглашений между государствами, считают в МИД КНР.

"[Документ] содержит большое количество негативных положений в отношении Тайваня, которые серьёзно нарушают принцип "одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Это посылает крайне неверный сигнал сепаратистским силам "независимости Тайваня" и серьёзно влияет на мир и стабильность в Тайваньском проливе", говорится в опубликованном пресс-службой ведомства заявлении.

МИД призвал Вашингтон прекратить использовать мятежный остров для "сдерживания Китая" и следовать по "неверному и опасному пути". Документ раздувает тему "китайской угрозы" и вмешивается во внутренние дела государства, что является недопустимым, подчеркнули в Пекине. В ответ на него КНР намерен принять шаги для защиты своей безопасности, суверенитета и интересов.

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К слову, ранее Лайф писал об итогах беседы министра иностранных дел КНР Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе неё американская сторона подтвердила отсутствие намерений признавать независимость Тайваня. Также Штаты выразили готовность обсуждать с Китаем принципы двусторонних отношений в целях дальнейшего сотрудничества государств.

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ТАСС / EPA / BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR

Матвей Шандрыголов

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