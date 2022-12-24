Гигантские очереди образовались на выезде с Украины в ЕС
Погранслужба Украины сообщила об очередях на границе из-за сбоя в системе "Шлях"
На украинской границе выросли огромные очереди по причине сбоя в информационной системе "Шлях", с помощью которой водители призывного возраста могут выезжать из страны с гуманитарным или медицинским грузом. О неполадках рассказали в Госпогранслужбе Незалежной.
"Из-за сбоя в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами", — отмечается в тексте.
В ведомстве Украины добавили, что из-за сбоя приостановлено оформление водителей грузовых машин и автобусов на государственной границе.
Ранее СБУ заявила о задержании членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. В арсенале у них было два маршрута: через Крым, а второй — в сторону Брянской, Курской и Белгородской областей.
ТАСС / Константин Чергинский