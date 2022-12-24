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24 декабря, 12:58

Гигантские очереди образовались на выезде с Украины в ЕС

Погранслужба Украины сообщила об очередях на границе из-за сбоя в системе "Шлях"

На украинской границе выросли огромные очереди по причине сбоя в информационной системе "Шлях", с помощью которой водители призывного возраста могут выезжать из страны с гуманитарным или медицинским грузом. О неполадках рассказали в Госпогранслужбе Незалежной.

"Из-за сбоя в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами", — отмечается в тексте.

В ведомстве Украины добавили, что из-за сбоя приостановлено оформление водителей грузовых машин и автобусов на государственной границе.

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ТАСС / Константин Чергинский

Татьяна Миссуми

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