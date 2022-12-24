Главой Кипрской православной церкви избран митрополит Пафосский, поддержавший ПЦУ

Архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра стал митрополит Пафосский Георгий, который ранее поддержал признание раскольнической "Православной церкви Украины" во главе с Епифанием (Думенко), сообщил портал Phileleftheros.

Кандидатуру Георгия поддержали 11 из 16 членов Синода, однако на первом этапе выборов 18 декабря, где участвовали граждане Кипра, он занял лишь второе место с 18,39% голосов. А первым в этом туре стал митрополит Лимассольский Афанасий, который выступал против ПЦУ (35,68%). Но за него в Синоде отдали лишь четыре голоса.

"С завершением голосования и избранием архиепископа радостно звонят колокола старого собора святого Иоанна, а вскоре ожидается чтение сообщения об утверждении результатов архиепископских выборов. Акт подписывается в соборе всеми членами Священного синода. Ожидается, что новый архиепископ обратится к народу с посланием", — отмечает портал.

По мнению Афанасия, его проигрыш спорный, ведь выбор народа нужно уважать и учитывать в избирательном процессе. Георгий же уверен, что Синод подходит к голосованию с иными критериями, чем обыватели, и оценивает целесообразность избрания кандидата.