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24 декабря, 13:03

В Харькове переименовали театр Пушкина

В Харькове сменили название Драматического театра имени Пушкина

На Украине переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, назвав это "важным решением". О смене названия сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Депутаты областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. Отныне заведение будет называться Харьковский академический драматический театр", написал он в телеграм-канале.

На Украине решили переименовать названный в честь советского генерала город

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Ранее сообщалось, что в городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Он был установлен на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики. Монумент снесли и раскололи на множество частей.

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Google Maps / Виталий Миронов

Татьяна Миссуми

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