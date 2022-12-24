В Харькове переименовали театр Пушкина

На Украине переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, назвав это "важным решением". О смене названия сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Депутаты областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. Отныне заведение будет называться Харьковский академический драматический театр", — написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Он был установлен на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики. Монумент снесли и раскололи на множество частей.