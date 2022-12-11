На Украине решили переименовать названный в честь советского генерала город

В Черкасской области Украины на ближайшей сессии совета города Ватутино поднимут вопрос о его переименовании. Причина в том, что назван населённый пункт в честь советского генерала Николая Ватутина.

"Предложения относительно будущего названия города были разные, они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево", — приводит портал "Эспрессо" комментарий Ватутинского городского совета.

Жителям города решили дать возможность присылать свои предложения в течение двух месяцев. Что касается варианта Богачево, то так называется железнодорожная станция, которая находится в Ватутине.

Генерал армии Николай Ватутин в Великую Отечественную войну командовал войсками 1-го Украинского фронта. Он сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции. Военачальник был убит в 1944 году в стычке с бандформированием украинских националистов.