Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке, где младший из гостей потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС на специальном тренажёре.

За действом наблюдали отец Коли, сотрудники предприятия и Олег Новицкий — российский космонавт белорусского происхождения. Также гости осмотрели гидролабораторию, тренажёр российского сегмента МКС, тренажёр корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой в центрифуге своей землячки, которая претендует на полёт в космос.