Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Младший сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС в Звёздном городке
Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов. Обложка © Telegram / BELTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке, где младший из гостей потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС на специальном тренажёре.
За действом наблюдали отец Коли, сотрудники предприятия и Олег Новицкий — российский космонавт белорусского происхождения. Также гости осмотрели гидролабораторию, тренажёр российского сегмента МКС, тренажёр корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой в центрифуге своей землячки, которая претендует на полёт в космос.
Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с четырёхдневным визитом, в ходе которого он планирует посетить встречу глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. В центр им Ю. А. Гагарина он приехал по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.