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24 декабря, 13:40

Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Младший сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС в Звёздном городке

<p>Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов. Обложка © <a href="https://t.me/belta_telegramm/174515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / BELTA</p>

Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов. Обложка © Telegram / BELTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай посетили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке, где младший из гостей потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС на специальном тренажёре.

За действом наблюдали отец Коли, сотрудники предприятия и Олег Новицкий — российский космонавт белорусского происхождения. Также гости осмотрели гидролабораторию, тренажёр российского сегмента МКС, тренажёр корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой в центрифуге своей землячки, которая претендует на полёт в космос.

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Матвей Шандрыголов

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