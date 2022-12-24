Протесты из-за убийства курдов в Париже переросли в стычки с полицией
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих курдов
Полиция Парижа применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые вышли на митинги после убийства трёх курдов. Как сообщает BFM, акции проходят во многих районах, однако манифестанты на площади Республики в центре французской столицы настроены крайне агрессивно.
Видео столкновений после стрельбы у курдского центра в Париже. Видео © Telegram / t.me / Anonyme Citoyen / CND, Clément Lanot, Paul Abran
Собравшиеся жгут костры и выкрикивают лозунги. Наиболее агрессивно настроенные манифестанты начали закидывать правоохранителей бутылками и камнями, на что последние ответили слезоточивым газом.
Напомним, стрельба на улице Энгиен в Париже произошла 23 декабря, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина, в настоящее время он задержан. Его мотивы неизвестны. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.
t.me / Anonyme Citoyen / CND, Clément Lanot, Paul Abran