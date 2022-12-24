Протесты из-за убийства курдов в Париже переросли в стычки с полицией

Полиция Парижа применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые вышли на митинги после убийства трёх курдов. Как сообщает BFM, акции проходят во многих районах, однако манифестанты на площади Республики в центре французской столицы настроены крайне агрессивно.