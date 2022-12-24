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24 декабря, 13:36

Протесты из-за убийства курдов в Париже переросли в стычки с полицией

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих курдов

Полиция Парижа применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые вышли на митинги после убийства трёх курдов. Как сообщает BFM, акции проходят во многих районах, однако манифестанты на площади Республики в центре французской столицы настроены крайне агрессивно.

Видео столкновений после стрельбы у курдского центра в Париже. Видео © Telegram / t.me / Anonyme Citoyen / CND, Clément Lanot, Paul Abran

Собравшиеся жгут костры и выкрикивают лозунги. Наиболее агрессивно настроенные манифестанты начали закидывать правоохранителей бутылками и камнями, на что последние ответили слезоточивым газом.

Число погибших в результате стрельбы в Париже выросло до трёх

Число погибших в результате стрельбы в Париже выросло до трёх

Напомним, стрельба на улице Энгиен в Париже произошла 23 декабря, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина, в настоящее время он задержан. Его мотивы неизвестны. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.

Обложка ©

t.me / Anonyme Citoyen / CND, Clément Lanot, Paul Abran

Оксана Попова

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