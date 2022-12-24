Эрдоган пообещал опубликовать новые данные по газовым месторождениям в Чёрном море

Турция в понедельник опубликует данные по газовым месторождениям в Чёрном море, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Работы по поставкам газа с месторождения в Чёрном море продолжаются в круглосуточном режиме. В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам", — сказал он.

Согласно обнародованным ранее данным, запасы газа в Чёрном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, а самое крупное месторождение — Сакарья, его объём превышает 400 миллиардов кубометров. На начальной стадии там планируют добывать около 10 миллионов кубометров ежесуточно, а к 2027–2028 годам — 40 миллионов кубометров.