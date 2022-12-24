Зарема Салихова объяснила, почему Шамар Николсон подорожал на 4 миллиона
Зарема Салихова — супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна — оценила результаты нападающего красно-белых Шамара Николсона, который, по версии Transfermarkt, подорожал на 4 миллиона и занял второе место среди игроков РПЛ по росту рыночной стоимости.
"Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".
Как считает Салихова, в случае, если "Спартак" грамотно сработает на трансферном рынке, в перспективе клуб может получить очень хорошие деньги за футболиста.
"Он молод, талантлив и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный", — добавила она.
А ранее жена экс-владельца "Спартака" назвала Квинси Промеса лучшим футболистом России за последнее десятилетие. Стоит отметить, что в этом сезоне он сыграл в 30 матчах, забил 17 голов и провёл семь результативных передач.
ТАСС / Сергей Савостьянов