Зарема Салихова объяснила, почему Шамар Николсон подорожал на 4 миллиона

Зарема Салихова — супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна — оценила результаты нападающего красно-белых Шамара Николсона, который, по версии Transfermarkt, подорожал на 4 миллиона и занял второе место среди игроков РПЛ по росту рыночной стоимости.

"Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".

Как считает Салихова, в случае, если "Спартак" грамотно сработает на трансферном рынке, в перспективе клуб может получить очень хорошие деньги за футболиста.

"Он молод, талантлив и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный", — добавила она.