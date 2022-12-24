Американцы назвали Зеленского придурком из-за шутки на встрече с Байденом

Американцы в "Твиттере" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, в шутку попросившего у главы Белого дома Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

На вашингтонской пресс-конференции 21 декабря один из журналистов спросил у Зеленского, что будет, когда Киев получит американские системы ПВО. Президент Украины на это в шуточной форме ответил, что "отправит очередной сигнал" американскому коллеге Джо Байдену для поставок ещё большего количества ЗРК. Это вызвало гнев американцев.

"Марионетка снова дерзит нам", — заметил один из пользователей.

"То есть теперь он хочет не только денег, но ещё и наши войска?" — с возмущением заметил Mike Gammill.

"Может, уже хватит вооружать их?" — задался вопросом один из читателей.

"Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?" — пишет Ordinary Rebel.

Американцы в очередной раз напомнили, что комплексы Patriot "даже не работают должным образом". Также пользователи заявили, что и Байдена, и Зеленского "нужно обоих упечь в тюрьму".