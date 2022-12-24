Американцы назвали Зеленского придурком из-за шутки на встрече с Байденом
Читателей Twitter возмутила наглая шутка Зеленского про ПВО Patriot
Американцы в "Твиттере" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, в шутку попросившего у главы Белого дома Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
На вашингтонской пресс-конференции 21 декабря один из журналистов спросил у Зеленского, что будет, когда Киев получит американские системы ПВО. Президент Украины на это в шуточной форме ответил, что "отправит очередной сигнал" американскому коллеге Джо Байдену для поставок ещё большего количества ЗРК. Это вызвало гнев американцев.
"Марионетка снова дерзит нам", — заметил один из пользователей.
"То есть теперь он хочет не только денег, но ещё и наши войска?" — с возмущением заметил Mike Gammill.
"Может, уже хватит вооружать их?" — задался вопросом один из читателей.
"Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?" — пишет Ordinary Rebel.
Американцы в очередной раз напомнили, что комплексы Patriot "даже не работают должным образом". Также пользователи заявили, что и Байдена, и Зеленского "нужно обоих упечь в тюрьму".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "пощёлкает" комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину. Глава государства выразил уверенность, что поставка Западом такого вида вооружения Украине лишь затягивает конфликт.
ТАСС / AP / Andrew Harnik