Депутат Бундестага предрёк ФРГ статус страны-банкрота

Германия рискует опуститься до неблагополучного государства в статусе банкрота из-за невозможности решить проблему с энергокризисом. Об этом заявил в интервью Bild am Sonntag вице-спикер Бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.

"Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство будет", — сказал он.

По его словам, неразумно использовать дополнительные сто десять миллиардов евро для импорта энергоресурсов после отказа получать их у России. Этих средств будет не хватать в других областях, их "не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика", уверен политик. Он подчеркнул, что приходит в бешенство из-за решения правительства ФРГ отказаться от атомной энергетики и добычи газа в шельфах в сложившейся ситуации.

"У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность Бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо", — заключил вице-спикер.