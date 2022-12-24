Тарасова заявила о превосходстве чемпионатов России по фигурному катанию над мировыми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, оценивая уровень парного катания на чемпионате России, сообщила, что это один из тех чемпионатов, за которым приятно наблюдать. Её слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще, все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня", — сказала Тарасова.