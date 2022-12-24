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24 декабря, 14:44

В Одесской области поймали уклонистов при попытке бежать в Молдавию

В Одесской области раскрыли схему нелегального вывоза уклонистов в Молдавию

<p>В Одесской области задержали пытавшихся бежать в Молдавию уклонистов. Обложка © <a href="https://t.me/mvs_ukraine/21530" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / МВС України</p>

В Одесской области задержали пытавшихся бежать в Молдавию уклонистов. Обложка © Telegram / МВС України

В Одесской области Украины раскрыли схему по нелегальному вывозу уклонистов на территорию одного из сопредельных государств. Как сообщают украинские правоохранители, всего в деле фигурируют четыре человека.

"Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трёх мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД Украины.

Всё вскрылось, когда для проверки был остановлен автомобиль, управляемый 22-летним одесситом. Помимо него внутри оказались ещё трое мужчин: из Днепра, Скадовска и Одессы. Позже выяснилось, что они договорились с ним о "безопасном путешествии" в соседнюю Молдавию за круглую сумму — 6000 долларов США с человека. На данный момент они задержаны, а организатору может грозить до 9 лет заключения.

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Лайф писал, что в СБУ заявили о раскрытии двух маршрутов, которыми украинские уклонисты пользовались для выезда в Россию. Речь идёт о задержании преступной группировки, которая за деньги организовывала такие поездки.

Матвей Шандрыголов

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