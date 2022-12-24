В Одесской области поймали уклонистов при попытке бежать в Молдавию

В Одесской области Украины раскрыли схему по нелегальному вывозу уклонистов на территорию одного из сопредельных государств. Как сообщают украинские правоохранители, всего в деле фигурируют четыре человека.

"Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трёх мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД Украины.

Всё вскрылось, когда для проверки был остановлен автомобиль, управляемый 22-летним одесситом. Помимо него внутри оказались ещё трое мужчин: из Днепра, Скадовска и Одессы. Позже выяснилось, что они договорились с ним о "безопасном путешествии" в соседнюю Молдавию за круглую сумму — 6000 долларов США с человека. На данный момент они задержаны, а организатору может грозить до 9 лет заключения.