ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 14:53

Экс-депутат Рады Кива предупредил о риске прорыва боевиков "Азова" в Белоруссию

Экс-депутат Рады Кива заявил о подготовке Киевом провокаций на границе с Белоруссией

Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией, чтобы получить предлог для ввода польских военных на территорию Западной Украины. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, провокацию намерены осуществить в ближайшее время.

"Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии. Провокация военного конфликта с Белоруссией на этом участке нужна как предлог — для ввода польских войск на территорию Западной Украины (во Львовскую область)", — написал экс-нардеп в телеграм-канале.

Марочко: Киев готовит химическую провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от потерь ВСУ

Марочко: Киев готовит химическую провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от потерь ВСУ

Ранее Лайф писал, что очередной беспилотный летательный аппарат был замечен на границе Белоруссии с Украиной. Белорусские пограничники вместе с военными обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны, который располагается всего в 1200 метрах от границы. У БПЛА не было никаких опознавательных знаков, кроме встроенной камеры для ведения разведки.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

t.me / Илья Кива – ZOV КРОВИ

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров