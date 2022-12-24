Экс-депутат Рады Кива предупредил о риске прорыва боевиков "Азова" в Белоруссию

Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией, чтобы получить предлог для ввода польских военных на территорию Западной Украины. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, провокацию намерены осуществить в ближайшее время.

"Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии. Провокация военного конфликта с Белоруссией на этом участке нужна как предлог — для ввода польских войск на территорию Западной Украины (во Львовскую область)", — написал экс-нардеп в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что очередной беспилотный летательный аппарат был замечен на границе Белоруссии с Украиной. Белорусские пограничники вместе с военными обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны, который располагается всего в 1200 метрах от границы. У БПЛА не было никаких опознавательных знаков, кроме встроенной камеры для ведения разведки.