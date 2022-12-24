Учёные выяснили, как легко определить щедрого мужчину
Выяснилось, что высокий уровень тестостерона и нарциссизм делают мужчину более щедрым
Учёные вычислили показатели, по которым можно точно установить, насколько мужчина щедрый. В эксперименте исследователей из Ягеллонского университета в Польше участвовал 151 мужчина. Испытуемые сдали слюну на содержание тестостерона и тесты на нарциссизм. После этого они приняли участие в игре, где распределяли очки между собой и незнакомцем.
"Согласно нашим результатам, высокий уровень тестостерона был связан с меньшей щедростью у менее нарциссических — следовательно, более доверчивых, менее циничных, более щедрых и менее эгоистичных — мужчин. И наоборот: нарциссические мужчины с высоким уровнем тестостерона были гораздо щедрее", — говорится в публикации журнала Hormones and Behavior.
Результаты показывают связь тестостерона и нарциссичность с более конкурентным и антисоциальным поведением, что опровергает новые изыскания. Теперь учёные и дальше будут изучать влияние гормона на людей.
Ранее Лайф писал о другом интересном открытии учёных. Оказалось, что женщины хотят секса реже мужчин из-за низкого уровня тестостерона. В ходе исследования было изучено поведение 48 молодых пар, у которых взяли слюну на тестостерон.
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