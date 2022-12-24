Учёные сообщили о пользе люцерны в борьбе с грибковыми инфекциями кожи

Растение люцерна из семейства бобовых способно бороться с некоторыми грибковыми инфекциями кожи (стригущий лишай и микоз), заявили английские и польские учёные по итогам совместных исследований. Результаты работы были представлены в рамках Британской фармацевтической конференции.

Люцерна защищает себя от грибковых инфекций при помощи соединений, называющихся сапонинами. По словам профессора Питера Хоутона, за счёт содержания компонентов с противогрибковым эффектом растение может использоваться для изготовления противогрибковых препаратов.

Исследователи рассчитывают создать крем, который сможет стать альтернативой существующим препаратам в тех частях мира, где фармацевтические противогрибковые средства недоступны.