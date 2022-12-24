В Афганистане талибы водомётами разогнали митинг против запрета на обучение женщин

В Афганистане силы безопасности "Талибана"* при помощи водомётов разогнали демонстрацию против запрета на обучение женщин в вузах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Акции протеста проходят в разных городах уже с начала недели, а сегодня не согласные с решением вышли на демонстрацию в городе Герат. Более сотни женщин прошли направлению к офису местных властей, скандируя: "Образование — это наше право!", однако силы безопасности встретили их водомётами.

В итоге протестующие с криком разбежались по краям зданий, чтобы укрыться от ударов воды, но затем снова вышли и стали кричали: "Позор".

Как уже писал Лайф, находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Приказ Министерства высшего образования страны был разослан в университеты, которые должны применить его в действие "как можно скорее" и сообщить о принятых мерах.