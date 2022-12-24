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24 декабря, 15:06

Упряжку Санта-Клауса засекли над Россией

Санта-Клаус пролетел над Россией в рамках традиционного путешествия по миру

Санта-Клаус по традиции в преддверии Нового года пролетел над Россией в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру. Об этом сообщается на сайте проекта объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD).

Сайт проекта объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады. Скриншот © noradsanta.org/en/map

Сайт проекта объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады. Скриншот © noradsanta.org/en/map

Так, в 16:00 по московскому времени упряжку Санты засекли над Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край). Кстати, число подарков, которые были вручены волшебником, превысило уже миллиард.

Американец собрал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем

Американец собрал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем

А ранее американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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