Упряжку Санта-Клауса засекли над Россией
Санта-Клаус пролетел над Россией в рамках традиционного путешествия по миру
Санта-Клаус по традиции в преддверии Нового года пролетел над Россией в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру. Об этом сообщается на сайте проекта объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD).
Сайт проекта объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады. Скриншот © noradsanta.org/en/map
Так, в 16:00 по московскому времени упряжку Санты засекли над Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край). Кстати, число подарков, которые были вручены волшебником, превысило уже миллиард.
А ранее американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру.
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