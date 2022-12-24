Из-за обрушения на золотом руднике в Китае под землёй оказались заблокированы 18 человек
Как минимум 18 работников золотого рудника в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая оказались заблокированы под землёй в результате обрушения. Об этом сообщает CCTV.
В момент обвала под землёй работали в общей сложности 40 человек. 22 из них благополучно поднялись на поверхность, а 18 человек оказались в ловушке под землёй.
Сейчас их пытаются вызволить аварийно-спасательные службы, профессиональные горные спасатели, медики и прочие специалисты. Также на месте ЧП создан аварийно-спасательный штаб.
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ТАСС / Zheng Huansong / Xinhua / ZUMA