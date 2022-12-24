МЧС назвало основную версию пожара с 22 погибшими в доме престарелых в Кемерове
Одна из основных версий пожара в нелегальном приюте для престарелых в Кемерове, где погибли 22 человека, — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС РФ, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
"Отрабатывается несколько версий, одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования", — уточнил он.
Напомним, накануне вечером произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют.
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