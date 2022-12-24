МЧС назвало основную версию пожара с 22 погибшими в доме престарелых в Кемерове

Одна из основных версий пожара в нелегальном приюте для престарелых в Кемерове, где погибли 22 человека, — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС РФ, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.