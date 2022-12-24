Судимый пастор и прихожане-рабы: Что известно о трагическом пожаре в Кемерове В Кемерове при пожаре в нелегальном приюте для бездомных и стариков погибло 22 человека, несколько пострадало. Приют держал ранее судимый за кражу пастырь-сектант Андрей Смирнов. Что там произошло? 24 декабря, 10:17 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Андрей Смирнов, © mchs.gov.ru

Где и когда начался пожар в Кемерове

Пожар в нелегальном "доме милосердия" на Таврической улице в Кемерове начался в 03:30 по местному времени. Причины возгорания сейчас выясняют эксперты, но ясно одно — когда в здании вспыхнул огонь, все постояльцы спали, поэтому и такое количество жертв. Все отравились продуктами горения. По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратов. Пожарные до сих пор разбирают завалы и проливают тлеющие очаги.



Первоначально пожарные обнаружили шестерых погибших, затем число возросло до 13. По последним данным Следственного комитета, при пожаре погибло 22 человека, ещё шесть пострадало, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовные дела по статьям Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже направил в регион криминалистов центрального аппарата и сотрудников Судебно-экспертного центра.

Что известно о пастыре, который организовал приют

Нелегальный приют для бездомных и стариков в доме на Таврической улице работал семь лет. Дом принадлежит местной жительнице, которая собиралась продать его пастору Евангельской христианской церкви, 31-летнему Андрею Смирнову. Хозяйка дома и пастор задержаны и дают показания следователям. Женщина утверждает, что ничего не знала о том, что в здании организован приют для бездомных. Смирнову предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь отопления. Сегодня ночью в доме должны были подключать второй котёл — накануне там пропало тепло. Никакие противопожарные меры в сгоревшем здании не применялись, дежурных не было — само существование приюта от проверяющих органов пастор скрывал и якобы даже не пускал внутрь пожарных инспекторов МЧС.

Один из местных жителей рассказал телеграм-каналу SHOT, что в сгоревшем здании действительно не было тепла, он лично ходил туда ремонтировать отопление.

По данным Лайфа, пастор Андрей Смирнов уже имеет судимость по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Возможно, на путь христианства его подтолкнула жажда покаяния, однако Смирнов состоит в "Телеграме" в четырёх группах — все о бизнесе и управлении ассортиментом и ни одной о Боге. Не исключено, что он от кого-то скрывался в Кемерове.







Смирнов родился в городе Гурьевске. Какое-то время работал дорожником, но четыре года назад открыл ИП, основной деятельностью которого стало комплексное обслуживание помещений. Но по сути Смирнов занялся клинингом. Об этом говорит информация, как его записывали в телефонной книге: Андрей, Химчистка На Дому, Химчистка Н., Химчистка Н., Андрей, Андрей, Андрей Дус, Ребцентр Андрей Мол 13 Б 65, Андрей Смирнов, Химчистка На Дому.

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Видимо, доход от клининга не устроил Смирнова и он также решил подзаработать на бесправных и опустившихся людях, открыв для них нелегальный приют. За еду и ночлег постояльцы мололи корма для животных, которые пастор реализовывал через свой магазин.

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В своих проповедях Смирнов, смеясь, говорит, что его община уже была причиной возгораний, выдавая собственную беспечность за бесовские наваждения. В одном из зданий чуть не загорелась печка. К слову, одной из предварительных версий произошедшего тоже является нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В ближайшее время фигурантами уголовного дела о халатности могут стать местные чиновники и должностные лица МЧС. Сейчас следователи выясняют, кто из государственных надзорных органов должен был контролировать магазин, производство и тем более проживание бездомных по этому адресу. Не исключено, что проверяющие знали об их существовании, но закрывали глаза на нарушения. И не за просто так.

Для чего судимый за кражу бизнесмен организовал приют? 0 Чтобы самому понести покаяние за грехи и помочь бездомным Чтобы запустить бизнес, используя бесплатную рабочую силу Чтобы от кого-то спрятаться в Кемерове Пусть разберутся силовики

Авторы Станислав Сенькин