Экспорт из Белоруссии в Россию за 10 месяцев достиг рекордных $18 млрд

Председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам последних десяти месяцев экспорт в Россию достиг $18 миллиардов. Он считает, что по результатам текущего года объём белорусского экспорта в РФ составит порядка $22-23 миллиардов. Его слова приводит правительство страны.

"По итогам 10 месяцев экспорт в РФ — $18 млрд. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Среднюю цифру я дам за предыдущие годы экспорта нашего, это $12-13 млрд за год. Сейчас мы за 10 месяцев имеем $18 [млрд], и, я думаю, надеюсь, что мы по итогам года будем иметь сумму порядка $22-23 млрд", — указал министр.