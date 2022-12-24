Неврологи нашли способ затормозить болезнь Альцгеймера

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 46 пациентов с лёгкой формой заболевания. В ходе исследования все проходили лечение. Так, учёные стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. В итоге они пришли к выводу, что свод повреждён у людей с лёгкой формой болезни Альцгеймера. Оказалось, что пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей.