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24 декабря, 15:12

Неврологи нашли способ затормозить болезнь Альцгеймера

Daily MedNews: Глубокая стимуляция мозга способна затормозить развитие болезни Альцгеймера

Глубокая стимуляция мозга способна замедлить развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли неврологи из Техасского университета, пишет журнал Nature Communications.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 46 пациентов с лёгкой формой заболевания. В ходе исследования все проходили лечение. Так, учёные стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. В итоге они пришли к выводу, что свод повреждён у людей с лёгкой формой болезни Альцгеймера. Оказалось, что пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей.

Стоит отметить, что глубокая стимуляция мозга работает за счёт имплантации электродов в конкретные области мозга. Благодаря этому и происходит подача электроимпульсов. Зачастую так лечатся эпилепсия и болезнь Паркинсона.

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Кстати, ранее учёные нашли связь между посещением сауны и профилактикой Альцгеймера. Они доказали, что под воздействием температуры выше 39 градусов по Цельсию у человека происходит активизация выброса определённых белков. Это приводит к тому, что клетки становятся более крепкими и гораздо устойчивее переносят стресс.

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Shutterstock

Николь Вербер
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