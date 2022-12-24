В США увидели подвох в обещании Байдена передать Зеленскому ЗРК Patriot

"Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединённых Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, полагаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей", — сообщил Риттер.

Военный добавил, что Patriot плохо показал себя в период иракских кампаний американской армии в 1991-м и 2003-м. По его словам, система не могла сбить даже старые советские ракеты "Скад", которые использовал Багдад. Риттер напомнил, что в 2003 году и вовсе вышел неприятный казус: Patriot уничтожил больше американских и союзных истребителей, чем снарядов Ирака. Также комплексы оказались бессильны перед атакой беспилотников хуситов в Саудовской Аравии несколько лет назад, а уж под условия Украины и вовсе не подготовлены, заключил эксперт.