В США увидели подвох в обещании Байдена передать Зеленскому ЗРК Patriot
Экс-офицер разведки Риттер считает, что США поставят Украине устаревшие ЗРК Patriot
США отдадут Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которая не умеет уничтожать современные ракеты. Об этом заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Through the eyes of.
"Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединённых Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, полагаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей", — сообщил Риттер.
Военный добавил, что Patriot плохо показал себя в период иракских кампаний американской армии в 1991-м и 2003-м. По его словам, система не могла сбить даже старые советские ракеты "Скад", которые использовал Багдад. Риттер напомнил, что в 2003 году и вовсе вышел неприятный казус: Patriot уничтожил больше американских и союзных истребителей, чем снарядов Ирака. Также комплексы оказались бессильны перед атакой беспилотников хуситов в Саудовской Аравии несколько лет назад, а уж под условия Украины и вовсе не подготовлены, заключил эксперт.
Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы Patriot. А президент Владимир Путин заявил, что Россия легко "пощёлкает" эти системы. Лидер РФ уверен, что поставка Западом такого вида вооружения Киеву лишь затягивает конфликт.
ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI