Рождество под угрозой: В США снежный шторм убил уже 15 человек
Число погибших из-за снежного шторма в США увеличилось до 15
В США число жертв снежной стихии выросло как минимум до 15, непогода затронула сразу несколько регионов страны, где уже объявлен режим ЧС. Такие данные приводит портал oanow.com.
"По меньшей мере 15 человек погибли со среды, 21 декабря, в четырёх штатах, включая Огайо, Канзас, Нью-Йорк и Миссури. Четыре человека стали жертвами массового столкновения около 50 автомобилей на автомагистрали в Огайо", — указано в публикации.
Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов в США, во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опустилась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали минус 41. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек. Объявлен режим ЧС.
ТАСС / AP / Neil Blake / The Grand Rapids Press