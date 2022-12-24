Рождество под угрозой: В США снежный шторм убил уже 15 человек

В США число жертв снежной стихии выросло как минимум до 15, непогода затронула сразу несколько регионов страны, где уже объявлен режим ЧС. Такие данные приводит портал oanow.com.

"По меньшей мере 15 человек погибли со среды, 21 декабря, в четырёх штатах, включая Огайо, Канзас, Нью-Йорк и Миссури. Четыре человека стали жертвами массового столкновения около 50 автомобилей на автомагистрали в Огайо", — указано в публикации.