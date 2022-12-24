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24 декабря, 18:42

22-летний воспитанник футбольного клуба "Марсель" Сантана Менди погиб в перестрелке

<p>Футболист Адель Сантана Менди. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AubagneFoot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@AubagneFoot</a></p>

Футболист Адель Сантана Менди. Обложка © Twitter / @AubagneFoot

Погиб 22-летний футболист французского клуба "Обань" Адель Сантана Менди, сообщает BFM Marseille. Воспитанник ФК "Марсель" был убит в ходе перестрелки.

Трагедия случилась в пятницу, 23 декабря, в Марселе. На месте преступления было обнаружено 27 гильз. Отмечается, что спортсмен получил двойное ранение и умер в больнице.

"Футбольный клуб "Обань" с большим прискорбием воспринял известие о трагической гибели Аделя Сантаны Менди. Его уход стал большой потерей, он навсегда останется одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье", — пишет пресс-служба.

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Ирина Фальке

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